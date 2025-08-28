وزارة الداخلية تعلن تعاقدها مع شركات لتطوير الاطفاء

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي، في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “وزارة الداخلية عززت المديرية العامة للدفاع المدني بعدد كبير من العجلات الحديثة، إذ تم التعاقد على عجلات حوضية، وعجلات إسناد، وعجلات استجابة سريعة، إضافة إلى عجلات صغيرة وسلالم طويلة مخصصة للبنايات الشاهقة، من مناشئ عالمية متنوعة بينها الأميركية واليابانية والفنلندية وغيرها، وذلك ضمن خمس مناقصات عالمية”، مشيرًا إلى، أنه “تم تجهيز هذه العجلات بأعداد كبيرة بما يضمن تغطية جميع المحافظات“.وأوضح البهادلي، أن “الوزارة قامت أيضاً بإسناد المديرية العامة للدفاع المدني بعجلات أخرى؛ كون عملية التعاقد جرت على مراحل”، موضحًا، أن “الوزارة تعاقدت مع شركة كورية لتجهيزها بطائرات للإنقاذ ولعمليات الإطفاء“.ولفت إلى، أنه “تم إرسال ضباط ومنتسبين للتدريب على هذه الطائرات في كوريا الجنوبية، على أن يستمر العمل بالتعاقد مع الشركة الكورية ومع شركات أخرى وفق الحاجة، وذلك لتجهيز وزارة الداخلية والمحافظات بطائرات حديثة، بحسب حجم وأهمية كل محافظة، بما يضمن توفير طائرات متخصصة للإطفاء وأخرى للإنقاذ“.

