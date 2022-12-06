وزارة الداخلية والبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي يؤكدان على التعاون

وزارة الداخلية والبعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي يؤكدان على التعاون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، على أهمية التعاون وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين.وذكرت وزارة الداخلية في يبان ، أن “الشمري التقى ممثلي البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق، وفي بداية اللقاء رحب الوزير بضيوفه وناقش معهم جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.واكد وزير الداخلية خلال اللقاء على أهمية الارتقاء بآفاق التعاون الأمني وتعزيز العلاقات بين العراق وشركائه على الصعيد الأمني، واستمرار الجهود المشتركة لتطوير السياسات الأمنية ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، لتحقيق الاستباق الأمني في مواجهة جميع التحديات التي تستهدف المجتمع، في مقدمتها خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة، فضلا عن مكافحة الجريمة المنظمة”.وبين أن “البرنامج الحكومي لجمهورية العراق وضع نصب عينيه أهمية التعاون مع جميع الشركاء الدوليين، وذلك من خلال تعزيز العلاقات وفق مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.وتابع، أنه “جرى خلال اللقاء بحث استمرار التدريب وإقامة ورش العمل في مختلف المجالات الأمنية من بينها ما يتعلق بشرطة أمن الملاعب بالتزامن مع قرب انطلاق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة.من جانبه، قدم الوفد الشكر والتقدير للوزير على اهتمامه الكبير بدعم الأمن والاستقرار وتطوير العلاقات مع ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي.

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