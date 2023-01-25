وزارة الدفاع الروسية تعلن عن انتشارها العسكري في شرق حلب السورية

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رشيد يدعو الدول العربية للاستثمار في العراق
نائب:المحكمة الاتحادية ألغت قرارات الحكومة بإرسال الأموال إلى الإقليم
السوداني يوجه وزارة الزراعة العمل بأسلوب علمي وفق خطة متكاملة
استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في ظل الحكومة الإطارية الإيرانية
صالح:التجارة الخارجية والحصول على الدولار من خلال الامتثال للمنصة الرقمية
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العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
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إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
رشيد لسفراء الاتحاد الأوروبي وأمريكا:س”نوفر”العيش الكريم للمواطن العراقي
تظاهرة شعبية أمام مبنى البرلمان ضد الحلبوسي
السوداني يعترف..لا أستطيع إيقاف ارتفاع أسعار صرف الدولار
بالوثيقة..قضاء زيدان الولائي يدافع عن “حقوق اللصوص”
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