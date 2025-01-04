وزارة الزراعة:توجّه حكومي لإدارة المياه باستعمال الطاقة الشمسية

وزارة الزراعة:توجّه حكومي لإدارة المياه باستعمال الطاقة الشمسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة، اليوم، توجهها لتحقيق الاستدامة الزراعية، مشيرة إلى زراعة أصناف مقاومة لجفاف وملوحة التربة تلائم أجواء العراق لزيادة الغلة الإنتاجية، فيما كشفت عن توجّه حكومي لإدارة المياه باستعمال الطاقة الشمسية في تشغيل المشاريع الزراعية.وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر في حديث للإعلام الرسمي، ، إن “الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة الزراعية من خلال استعمال الزراعة العضوية التي تخفض استعمال الأسمدة الكيمياوية، فضلاً عن استعمال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة التي تؤدي إلى خفض كلف الإنتاج وزيادة الربحية للمنتجين الزراعيين”.وأضاف سهر، أن “هذا التوجه يتضمن تعزيز كفاءة إدارة المياه باستعمال أنظمة الري الحديث واستعمال الطاقة الشمسية لتشغيل المشاريع الزراعية كافة، سواء كانت مضخات للإرواء أو مشاريع في الثروة الحيوانية، فالطاقة الشمسية تقلل من كلف الإنتاج بصورة كبيرة بدل الاعتماد على الوقود”.ونبه إلى، “القيام بزراعة اصناف محلية مقاومة للجفاف والملوحة والأمراض وتلائم أجواء العراق لرفع الغلة الإنتاجية لوحدة المساحة”.

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