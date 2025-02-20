وزارة الزراعة بزعامة حزب الدعوة تدعو المواطنين بعدم التخوف من عدوى الحمى القلاعية!

وزارة الزراعة بزعامة حزب الدعوة تدعو المواطنين بعدم التخوف من عدوى الحمى القلاعية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة، الخميس، إن أعداد إصابات الحيوانات بالحمى القلاعية في تناقص مستمر وهذه الحمى خاصة بالحيوانات لا تنتقل الى الانسان، فيما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.وأكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق عبد الحسين، في حديث للإعلام الرسمي،  “إن “الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق كل من يروج للإشاعات والأكاذيب، التي تهدف إلى ترويع المواطنين والإضرار بالأمن الغذائي، خاصة بعد أن أكدت الوزارة والمختصون على مأمونية اللحوم ومنتجات الألبان والحليب المحلية.”ونقل الإعلام الرسمي عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، في حديث ،إن “وزارة الزراعة أوضحت كافة التفاصيل المتعلقة بمرض الحمى القلاعية، ونحن نؤكد أن هذا المرض لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان، كما أن نسب الإصابات في تناقص مستمر.”وأضاف الخزاعي، “لا داعي للخوف من استهلاك اللحوم أو منتجات الألبان، حيث إن المرض لا ينتقل إلى الإنسان بتاتًا، الحمى القلاعية مرض متوطن في العراق ويحدث بشكل دوري كل 4 إلى 5 سنوات، وقد تم معالجته في كل مرة، وأدعو المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانصياع للإشاعات التي تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.”وخاطب الخزاعي المواطنين قائلاً: “من الضروري أن يستقي المواطنون معلوماتهم من المصادر الرسمية الموثوقة لتجنب الوقوع ضحية لهذه الشائعات المغرضة.” يذكر ان وزارة الزراعة بصفقة فاسدة استوردت ابقار من أفريقيا  كتب عنها الكثير في الاعلام وهي في الموانئ.

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