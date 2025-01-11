وزارة الزراعة تعلن عن خطة لزياة المخزون السمكي

وزارة الزراعة تعلن عن خطة لزياة المخزون السمكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة عن خطة لزيادة المخزون السمكي من أسماك البني والشبوط والكطان، وأكدت أن منع الصيد الجائر سيسهم بشكل كبير في تحسين المخزون السمكي في المسطحات المائية العراقية. وقال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة، وليد محمد مرزوقي في تصريح للوكالة الرسمية، إن “قرار وزارة الزراعة بمنع الصيد الجائر يهدف إلى حماية الثروة السمكية خلال موسم التكاثر، حيث تتكاثر الأسماك في هذه الفترة من السنة”.وأوضح مرزوقي أن الوزارة تعمل سنويا على إصدار تعليمات لمديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة الصيادين ومنعهم من الصيد خلال هذه الفترة.وأضاف أن الإجراءات ستسهم في زيادة المخزون السمكي، وبالتالي توفر كميات أكبر من الأسماك في الأسواق المحلية. كما أشار إلى أن الوزارة تركز على زيادة أعداد يرقات الأسماك، وخاصة أسماك الكارب (الفضي والعادي)، لزيادة المخزون في المسطحات المائية، خاصة في مناطق الأهوار.مرزوقي لفت أيضا إلى أن بعض بحيرات الأحواض قد تم ردمها، مما أدى إلى تقليص توافر بعض الأنواع من الأسماك، خصوصا سمك الكارب.

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