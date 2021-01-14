وزارة الشباب والرياضة:77% نسبة الانجاز في ملعب كركوك الأولمبي

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صالح يؤكد على جنكي التمسك بالحوار وإبعاد قوت الشعب عن الخلافات السياسية
نائب:تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة أكثر من 10 محافظات
الخدمات النيابية:حكومة الكاظمي فاشلة بامتياز
ضد الشعب..تحالف الحلبوسي يدعو لإعادة العمل بمجالس المحافظات المرفوضة جماهيرياً
حزب طالباني:الإقليم تحت قبضة حزب بارزاني ولايؤمن بالشراكة
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نائب:تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة أكثر من 10 محافظات
المالية النيابية:تحديد سعر صرف الدولار من مهمة البنك المركزي
وزير النقل:الضجة التي أثيرت ضد التعاقد مع شركة “دايو “سببها أهمية ميناء الفاو
وزير المالية:سنتخذ إجراءات تخفف من آثار تخفيض العملة
المالية النيابية:721 مليار دينار تخصيصات رئاستي الجمهورية والوزراء والأمانة العامة و829 مليار دينار للوقف الشيعي!!
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إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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