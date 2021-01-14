وزارة الشباب والرياضة:77% نسبة الانجاز في ملعب كركوك الأولمبي

وزارة الشباب والرياضة:77% نسبة الانجاز في ملعب كركوك الأولمبي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة الشباب والرياضة، الخميس عن الموعد المرتقب لافتتاح ملعب كركوك الاولمبي، وعن نسبة الانجاز التي وصل اليها الملعب.وقال مدير الالعام في الوزارة موفق عبد الوهاب عبد الوهاب، في حديث صحفي، ان “نسبة الانجاز في ملعب كركوك الاولمبي وصلت الى نحو 77 بالمئة”.واضاف، ان “مدير المشروع رجح افتتاح ملعب كركوك الأولمبي في شهر نيسان المقبل، بعد الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالملعب”.وأضاف مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة، أن “وزير الشباب كلف محافظ كركوك راكان الجبوري بمتابعة الأمر فضلا عن الدائرة الهندسية ودائرة المهندس المقيم في الوزارة بغية افتتاحه خلال النصف الأول من العام الجاري”.يذكر ان وزارة الشباب والرياضة، سبق ان اعلنت ان العام الجاري سيشهد افتتاح عدد من المللاعب في بغداد والمحافظات. 

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