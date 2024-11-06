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مصر والسودان ترفضان السياسة الأثيوبية بشأن المياه
الأمم المتحدة:الوضع الإنساني في لبنان وصل إلى مستويات تتجاوز خطورة حرب عام 2006
روسيا:انتخابات الرئاسة الأمريكية لن تعني شيئا لموسكو
البنتاغون يعلن انتشار قاذفات بي 52 وطائرات مقاتلة ومدمرات بحرية في الشرق الأوسط
في أقل من شهر..شهداء وجرحى واعتقالات في شمال غزة جراء العدوان الإسرائيلي
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العقارات النيابية:فساد كبير في بيع عقارات الدولة وآلية استملاكها
وزارة الصناعة تعرض (135) فرصة استثمارية
السوداني يوجه بصرف تكاليف إنتاج ونقل النفط في حقول الإقليم ويلحق الضرر بالخزينة الاتحادية
اليوم.. أسعار صرف الدولار=152250 ديناراً
أكثر من (6) ملايين برميل نفط صادرات العراق لأمريكا خلال الشهر الماضي
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- رياضية
الهيئة الإدارية المنحلة لنادي الزوراء تتوجه إلى محكمة الكأس الدولية لاسترداد حقها القانوني
فريق الشرطة يتصدر الجولة السادسة في دوري نجوم العراق لكرة القدم
كاساس يعلن عن قائمة اللاعبين لمواجهتي الأردن وعُمان
اليوم..(3) مواجهات في الجولة السادسة لدوري نجوم العراق بكرة القدم
اليوم ..إنطلاق الجولة السادسة من دوري نجوم العراق بكرة القدم
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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المالية النيابية:أمانة بغداد فاشلة وفاسدة وعاجزة عن إدارة ملفاتها الخدمية
مصدر حشدوي مسؤول:استمرار استهداف إسرائيل من قبل حشدنا الشعبي بقرار ثوري خامئني
ميليشيات الأصفهاني قتلت الفلسطينيين وهجرتهم من العراق يهدد الحكومة بدخولها في مشروع “حل الدولتين”!
العفو الدولية:تعذيب واعتقالات عشوائية وتغييب قسري للعراقيين في ظل حكومة السوداني الإطارية
تحالف الفتح:نرفض استهداف “سيدتنا المقدسة إيران” من قبل إسرائيل
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