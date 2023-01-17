وزارة الكهرباء : شركة سيمنز ستنشئ 400 محطة بعد توفر مبالغ القروض

وزارة الكهرباء : شركة سيمنز ستنشئ 400 محطة بعد توفر مبالغ القروض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، وجود قروض لإنشاء 400 محطة، فيما أكدت تعاقداتها مع شركات أميركية لتنفيذ مشاريع للطاقة بمواصفات عالية.وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في حديث صحفي، إن “الوزارة لديها مباحثات وعقود مع شركة جنرال إلكتريك ومع شركات أميركية أخرى”، لافتاً الى أن “هذه الشركات الرصينة سوف تسهم في تنفيذ مشاريع بمواصفات عالية لضمان استقرار المحطات لسنوات طويلة”.وأضاف، أن “المرحلة الأولى من العقود الموقعة في 2019 و2020 مع شركة سيمنز، اكتملت بشكل كامل ضمن خارطة الطريق”، مبيناً أن “المرحلة الأولى خاصة في مجال نقل الطاقة، حيث تمكنا من تجهيز وتشغيل أكثر من 14 محطة في عموم محافظات العراق”.وتابع فاضل ، أن “الوزارة لديها حوارات لصيانة وتأهيل المحطات التوليدية المصنعة في شركة سيمنز”، مشيراً الى أن “هناك قروضاً لإنشاء 400 محطة مع نفس الشركة”. 

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