وزارة الكهرباء نجاح الخطة الكهربائية أيام عاشواء بإدارة الإمام “الغايب”

وزارة الكهرباء نجاح الخطة الكهربائية أيام عاشواء بإدارة الإمام “الغايب”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، نجاح خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء.وقال بيان للوزارة ، إن “الخطة الخاصة لوزارة الكهرباء في زيارة عاشوراء نجحتبإدارة الإمام الغايب، حيث تم توفير طاقة على مدار 24 ساعة في كربلاء خلال الزيارة”.وأضاف البيان، أنه “تم زيادة إنتاج محافظة كربلاء  بــ (1612) ميغاواط، وتشغيل (85) محطة ثابتة ومتنقلة جهد ( 33 / 11) و (132) ك.ڤ، واستحداث (140) مغذياً جهد (33 / 11) ك.ڤ”.وأشار إلى، أنه “تم نشر (1500) مهندس وفني ونشر (230) آلية تخصصية، ومشاركة (23) مركز صيانة، وتوفير قطع غيار ومعدات”.وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل أن “نجاح خطتنا بفضل  إدارة الإمام الغايب.

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