وزارة المالية:أكثر من (11) تريليون دينار إيرادات العراق لشهر كانون الثاني من العام الحالي

وزارة المالية:أكثر من (11) تريليون دينار إيرادات العراق لشهر كانون الثاني من العام الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال شهر تجاوزت 11 تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة الى 89%.جاء ذلك في البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في نيسان لحسابات كانون الثاني للسنة المالية الحالية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 89%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات في كانون الثاني بلغت 11 تريليوناً و 527 مليارا و 453 مليوناً و 587 الفاً و 580 ديناراً، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ ترليوناً و 252 ملياراً و 731 مليوناً و 419 ألف دينار.وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 10 تريليونات و 275 ملياراً و776 مليوناً و460 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليوناً و 266 ملياراً و 307 ملايين و 956 ألف دينار.

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