وزارة المالية:إيرادات النفط تشكل 91% من الموازنة العامة

وزارة المالية:إيرادات النفط تشكل 91% من الموازنة العامة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة، خلال شهرين تجاوزت 20 تريليون دينار، فيما أكدت ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 91%. وقالت الوزارة في بيان،أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات في كانون الثاني وشباط  بلغت 20 ترليوناً و465 ملياراً و480 مليوناً و278 ألفاً و344 ديناراً، كما لفتت إلى أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ تريليونين و752 ملياراً و731 مليوناً و419 ألف دينار.وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 18 تريليوناً و678 ملياراً  و903 ملايين و892 ألف دينار، وهي تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليوناً و786 ملياراً و576 مليوناً و385 ألف دينار.

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