وزارة المالية:المادة 16 من الموازنة تخص السلف الحكومية وليس الممنوحة للموظفين أو كبار المسؤولين

وزارة المالية:المادة 16 من الموازنة تخص السلف الحكومية وليس الممنوحة للموظفين أو كبار المسؤولين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحاً يخص إطفاء السلف الممنوحة لموظفي دوائر الدولة.واوضحت الوازرة في بيان،ان” موضوع إطفاء السلف يتعلق بالممنوحة لموظفي دوائر الدولة وفقاً للمادة 16 من قانون الموازنة”.واضافت ان “السلف المذكورة بالمادة 16 تخص السلف الحكومية وليس السلف الممنوحة للموظفين أو كبار المسؤولين”.

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