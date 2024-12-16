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نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
اليوم..اسعار صرف الدولار = 151500 ديناراً
البارزاني وصالح يبحثان المستجدات السياسية في العراق والمنطقة
الأمم المتحدة تدعو السوداني إلى المكافحة الجادة للفساد وعدم التدخل في الشأن السوري
ائتلاف النصر الإطاري يعلن عن دعم سوريا في “التحول الديمقراطي والإنساني”
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بيان العقبة:أحترام إرادة الشعب السوري والحفاظ على وحدته وسيادته
البرلمان الكوري الجنوبي يقرر عزل رئيس البلاد
تهجير القرى السورية من قبل الجيش الإسرائيلي بعد الاستيلاء عليها قبل 4 أيام
البشير رئيساً للحكومة الانتقالية في سوريا
الأمم المتحدة:إسرائيل انتهكت الاتفاق المبرم مع سوريا في استيلائها للمنطقة العازلة
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اليوم..اسعار صرف الدولار = 151500 ديناراً
وزارة المالية ترسل وفدا فنيا إلى الإقليم للمساعدة بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين
اليوم ..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
نائب:الفساد والفشل وإيران وراء أزمة الكهرباء في العراق
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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مصادر سياسية:بلينكن أبلغ السوداني بحل ميليشيا الحشد الشعبي
مسيلمة الإطار: من مقاتلة جبهة تحرير الشام إلى الترحيب بالوضع الجديد لسوريا
حكومة العراق من الدفاع عن بشار الأسد ومقاتلة الإرهابيين إلى الترحيب بالتغيير الجديد
السوداني:إيران والعراق وسوريا ثلاثة أجسده في روح واحدة
خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
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