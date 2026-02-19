وزارة المالية: تعاون لتطوير العمل المصرفي بالعراق من قبل كوريا الجنوبية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية طيف سامي، امس الأربعاء، أن الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية الرصينة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة بما يحقق مصالح العراق المشتركة ويخدم التنمية الوطنية.وذكر إعلام الوزارة في بيان ، أن “الأخير استقبلت سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير آفاق التعاون في المجالات المالية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة”.وأضاف البيان أن “الجانبان استعرضا طبيعة الشراكة الاستراتيجية القائمة وأهمية تفعيل التبادل الخبراتي في مجالات أتمتة الأنظمة المصرفية والمالية”.وأكدت سامي أن “الشركات الكورية الجنوبية تمتلك خبرات واسعة تجعلها شريكاً أساسياً في تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار والبنى التحتية الكبرى، مشيرةً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ حزمة الإصلاحات المالية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير كفاءة الإدارة المالية للدولة وفق المعايير الدولية الحديثة”.من جانبه، أعرب السفير الكوري “عن تقديره لجهود وزارة المالية في تذليل التحديات أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً حرص سيئول على ترسيخ علاقاتها مع العراق ودعم التوجهات الحكومية الرامية لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع حضور الشركات الكورية في مختلف القطاعات الحيوية”.

