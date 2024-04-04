وزارة المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم حسب رغبة البارزاني

وزارة المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الإقليم حسب رغبة البارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس (4 نيسان 2024)، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر آذار الماضي.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024”.واضافت، أنه “تم تبليغ المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية انجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية”.وأكدت الوزارة بحسب البيان، أن “حكومة إقليم كردستان تتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية”.يذكر ان هذا التمويل هو خلافا لقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب وخنوعا لأمر بارزاني .

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