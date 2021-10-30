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- شبكة اخبار العراق
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دولة فيطي.. اشتباك مسلح بين الشرطة الاتحادية وضباط في وزارة الداخلية!!
مصدر مخول من ملا بختيار يؤكد على وضع السم له وسيرفع دعوى قضائية بذلك
مصدر:أحزا ب “الإطار التنسيقي”ستتفاوض مع التيار الصدري لإحياء البيت الشيعي
مليار و95 مليون دولار قيمة استيراد العراق للحبوب التركية خلال (9) أشهر الماضية
القضاء يناقش الشروط القانونية والضمانات الإجرائية لمنع التعذيب بأماكن الاحتجاز
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مليار و95 مليون دولار قيمة استيراد العراق للحبوب التركية خلال (9) أشهر الماضية
وزارة الموارد المائية تعتمد النظام الإروائي المغلق عبر استخدام طرق الري الحديثة
وزارة العدل:تحركات دبلوماسية لاستعادة الأموال والعقارات العراقية في الخارج
صالح:موازنة 2022 ستحقق فائضا ماليا بسبب ارتفاع أسعار النفط
الحقد الأعمى..إيران:سوء المعيشة في إيران سببها ديون العراق!!!
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مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
التعددية الحزبية في الإقليم ظاهرة ايجابية لتغيير الواقع السياسي
تجارة الأسلحة في العراق برعاية ميليشيا الحشد والأمن الوطني
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- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN