وزارة النفط:أكثر من (1.2) مليار برميل نفط صادرات العراق خلال 2023

وزارة النفط:أكثر من (1.2) مليار برميل نفط صادرات العراق خلال 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، أن صادرات البلاد النفطية خلال عام 2023 بلغت أكثر من مليار واحد و200 مليون برميل، مشيرة إلى أن الصين والهند كانتا الأكثر شراء للنفط العراقي.وبحسب إحصائية رسمية خاصة،فإن “مجموع الصادرات النفطية للعام 2023 بلغ ملياراً واحداً و232 مليوناً و170 ألفا و126 برميلا، وبمعدل تصدير شهري بلغ 102 مليون و680 ألفاً و843 برميلاً، بمعدل يومي 3 ملايين و422 ألف برميل بارتفاع بلغ 5.36% عن صادرات العام الماضي”.

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