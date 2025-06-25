وزارة النفط:أكثر من (6) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي

وزارة النفط:أكثر من (6) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط العراقية، الاربعاء، عن الإحصائية النهائية لصادرات النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر أيار الماضي، والصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو).وذكر بيان للنفط، ، ان “إجمالي كمية الصادرات من النفط الخام خلال شهر أيار بلغ (101,630,925) برميلاً، وقد حققت هذه الصادرات إيرادات 6 مليارات و361 مليوناً و636 ألف دولار”.وأوضح، أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و365 ألفاً و335 برميلاً، بينما بلغت الصادرات من حقل القيارة (955,684) برميلاً، أما كمية الصادرات إلى الأردن، فقد وصلت إلى (309,906) براميل”.ونوه البيان الى، ان “هذا الإعلان الشهري يأتي في إطار حرص وزارة النفط على إطلاع الشعب العراقي على عمليات التصدير، إيماناً منها بأهمية الشفافية”.

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