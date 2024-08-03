وزارة النفط:أكثر من (600) مليون برميل نفط صادرات العراق خلال النصف الأول من 2024

وزارة النفط:أكثر من (600) مليون برميل نفط صادرات العراق خلال النصف الأول من 2024
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، عن حجم صادرات البلاد النفطية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تجاوزت 600 مليون برميل. ووفقًا لإحصاءات رسمية ، فقد بلغ إجمالي الصادرات النفطية 618 مليونًا و44 ألفًا و445 برميلًا، بمتوسط تصدير شهري قدره 103 ملايين و7 آلاف و407 براميل، وبتقدير يومي يصل إلى 3 ملايين و433 ألف برميل، بزيادة قدرها 3.77% مقارنةً بالنصف الأول من العام الماضي.وذكرت الوزارة أن صادرات النفط الخام من ميناء البصرة والمناطق الوسطى بلغت 611 مليونًا و952 ألفًا و117 برميلًا، بينما سجلت صادرات حقل القيارة 3 ملايين و999 ألفًا و417 برميلًا، كما تم تصدير 2 مليون و133 ألفًا و111 برميلًا من النفط الخام إلى الأردن عبر الحوضيات النفطية.ويُصدر العراق حوالي 65% من نفطه الخام إلى أسواق آسيا، بما في ذلك الهند والصين، من خلال موانئ الخليج، بينما تُوجه 20% إلى أوروبا و15% إلى أمريكا.

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