وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي

وزارة النفط:أكثر من (7) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، اليوم، عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “كمية الصادرات من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت من النفط الخام مليوناً و(٢٤٥) الف و(٩٥) برميل، بإيرادات بلغت (7) مليار و(٦٦٣) مليونا و (٧٨٨) الف دولار”. واضافت أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (٩٨) مليوناً و(٤٦٠) الف و(٥٠) برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(٤٧٥) الف و(٥١٦) برميلا”، مبينةً أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ  (٧٥.٦٩٥) دولاراً”.وأشارت الى أن “الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (36) شركة عالمية من  جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

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