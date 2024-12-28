وزارة النفط:أكثر من (98) مليون برميل نفط صادرات العراق خلال الشهر الماضي

وزارة النفط:أكثر من (98) مليون برميل نفط صادرات العراق خلال الشهر الماضي
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 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024)، عن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي.وقالت النفط في بيان، أنه “و بحسب الاحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، فقد بلغ المجموع الكلي للصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(869) الفاً و(824) برميلاً”.وأشارت الإحصائية وفقاً للبيان الى، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(603) آلاف و(109) براميل، فيما بلغت الصادرات الى الأردن (266) ألفاً و(715) برميلاً”.

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