وزارة النفط:ارتفاع معدلات استثمار الغاز إلى 70%

وزارة النفط:ارتفاع معدلات استثمار الغاز إلى 70%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، (4 أيلول 2024)، عن ارتفاع معدلات استثمار الغاز الى 70٪ نهاية العام الجاري.وذكر بيان للوزارة،  ان “وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر اسماعيل، افتتح الرصيف الثاني لتصدير المكثفات والغاز السائل في ميناء ام قصر في البصرة”.ونقل البيان عن إسماعيل قوله، ان “الرصيف سيوفر المرونة في عمليات التصدير للغاز السائل والمكثفات التي تبلغ حاليا 50 طن شهريا، ومن المؤمل ان تصل مع بداية عام 2025 الى 80طن شهريا، مشيرا إلى  انه مع ارتفاع معدلات الانتاج تصل إلى 125 طن شهريا”.وأضاف، ان “وزارة النفط تنفذ عددا من المشاريع الستراتيجية لاستثمار الغاز المصاحب في عدد من الحقول النفطية” مشيرا إلى، ان “معدلات استثمار الغاز سترتفع الى 70 بالمائة نهاية العام الجاري”.من جانبه قال مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبدالباقي، ان “الوزارة تنفذ عدداً من المشاريع الواعدة لاستثمار الغاز، وبفضل الجهود المشتركة مع شركة غاز البصرة تم تحقيق معدلات فائضة عن الحاجة المحلية للاستهلاك من الغاز السائل LPG، وهذا الغاز يختلف عن الغاز الذي يتم استيراده لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية او الذي يتم استخدامه في الصناعات البتروكيمياويات او صناعة الإسمنت وغيرها”.فيما أوضح المدير المفوض لشركة غاز البصرة مرفأ كاظم، ان “الرصيف الثاني يشمل أربعة أذرع للتحميل، تعطي مرونة وزيادة في عمليات التصدير  للرصيف الثاني،” مشيرا الى ان “ذراعين بطاقة 2400 متر مكعب، بالساعة لتحميل مادتي (البيوتان و البروبان)، وذراعان بطاقة 4800 متر مكعب في الساعة لتحميل المكثفات، مقارنة بـ 500 متر مكعب في الساعة قدرة الرصيف الثالث الذي يتم منه التصدير حالياً”.

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