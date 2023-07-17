وزارة النفط:العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2029

وزارة النفط:العراق سيحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2029
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الأحد، بالتفصيل المشاريع الأربعة التي تم توقيع عقودها مؤخراً مع شركة توتال الفرنسية، وفيما أكدت أنها ستحقق بالمرحلتين الأولى والثانية 600 مليون قدم مكعب من الغاز، حددت موعد إنجازها.وقال مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بالوزارة نصير عزيز جبار، إن “المشاريع الأربعة التي وقعت عقودها مع شركة توتال الفرنسية تعتبر من المشاريع الستراتيجية التي انجزت جميع دراساتها”، مبيناً،  أن “هذه المشاريع ستحقق كمرحلة أولى بحدود 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز”.وأضاف، أنه “في المرحلة الثانية سيصبح 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز”، مشيراً إلى، أن “ذلك لن يحقق اكتفاءً من الغاز بسبب النقص في تزويد محطات الكهرباء”.وذكر، أن “هذه المشاريع ستنجز خلال عامي 2028 و2029″، لافتاً إلى، أن “الحكومة ستشارك فيها بقيمة مليار و400 مليون دولار والتي تعتبر حصتها من تلك المشاريع”.وبيَّن، أن “حجم الاستثمارات مقسمة بين أربعة مشاريع، كل مشروع له ميزانية خاصة به، إذ إن مشروع الغاز بقيمة مليار و600 مليون دولار ومشروع الطاقة الشمسية بنحو 700 مليون دولار، ومشروع ماء البحر بـ3 مليارات ونصف المليار دولار”، لافتاً إلى، أن “جميع أقيام هذه المشاريع ستكون بنحو 13 مليار دولار كاستثمارات على مدى 20 عاماً مقبلة”.

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