وزارة النفط:متابعة حركة الصهاريج الحكومية والأهلية إلكترونيا منعا لتهريب الوقود

وزارة النفط:متابعة حركة الصهاريج الحكومية والأهلية إلكترونيا منعا لتهريب الوقود
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين، عن عقدها اجتماعًا موسعًا لقطع تهريب الوقود عبر نظام تتبع الحوضيات الأهلية.وذكرت الشركة في بيان ، إنها “عقدت وبتوجيه المدير العام حسين طالب عبود إجتماعاً موسعاً ترأسه مدير هيأة التفتيش في الشركة علاء عدنان وضم مسؤولي الوحدات في الشعب التابعة للهيأة بمختلف فروعها ببغداد والمحافظات لغرض مناقشة تطوير عمل منظومة تتبع المركبات الحوضية GPRS .وشدد البيان، على “أهمية موضوع منظومة تتبع الحوضيات الذي عملت الشركة على تبنيه وتطويره على مراحل منذ سنوات نظراً لأهميته في الحد من عمليات تهريب الوقود والمتاجرة به والذي شدد على متابعته أولاً بأول نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني كونه جزء من مشروع أتمتة قطاع التوزيع بمختلف فروعه في المحافظات .وناقش مدير هيأة التفتيش مع مسؤولي الوحدات جملة من القضايا المتعلقة بمنظومة تعقب الحوضيات GPRS أهمها “متابعة تفاصيل نصبها للسيارات الأهلية لغرض إستكمالها بصورة نهائية لتكون مرتبطة بمركز بيانات موحد يراقب حركة الصهاريج على مدار الساعة لمعرفة مسار المركبة وتوقفاتها، مما اسهم في احباط العديد من حالات التهريب في عدة مواقع من البلاد”.وتابع البيان إن “الاجتماع تطرق الى بحث كافة المعوقات التي تواجه المشروع ودراستها وتحليلها للتوصل الى وضع الحلول النهائية التي ترتقي بإنجاح عمل منظومة التعقب وفق الأطر المرسومة لتحقيق الإستفادة المرجوة منها .وكانت شركة التوزيع قد أعلنت في وقتٍ سابق عن استكمال ربطها لـ ٢٨ ألف صهريج حكومي وأهلي بمنظومة التتبع ، ولا تزال الجهود مستمرة لتطوير عمل المشروع .

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