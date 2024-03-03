وزارة النفط: أكثر من (3) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لشهر شباط الماضي

وزارة النفط: أكثر من (3) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لشهر شباط الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط ، اليوم الأحد، الإحصائية النهائية للكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي.وذكرت الوزارة، في بيان ، أن “مجموع الصادرات النفطية من النفط الخام لشهر شباط الماضي، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو)، بلغت (99) مليوناً و(592) ألفاً و(311) برميلاً”.وأشارت الإحصائية، إلى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليوناً و(183) ألفاً و(554) برميلاً، فيما كانت الصادرات إلى الأردن (433) ألفاً و(126) برميلاً، أما الصادرات إلى القيارة فبلغت (975) ألفاً و(631) برميلاً” .وتابعت: “وبلغ معدل صادرات النفط الخام النهائية لشهر شباط الماضي (3) ملايين و(434) ألفاً و(218) برميلاً في اليوم، حيث كان معدل التصدير من البصرة (3) ملايين و(385) ألفاً و(640) برميلاً في اليوم، ومن الأردن بلغ (14) ألفاً و(935) برميلاً في اليوم، أما القيارة فكان معدل التصدير (33) ألفاً و(642) برميلاً في اليوم”.

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