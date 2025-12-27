وزارة النفط: أكثر من (6) مليارات دولار إيرادات بيع النفط للشهر الماضي

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الخميس الماضي، الإحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي. وذكر إعلام النفط في بيان، أن “كمية الصادرات من النفط الخام، بما في ذلك المكثفات، بلغت 106 ملايين و593 ألفاً و352 برميلاً، محققة إيرادات تجاوزت 6 مليارات و595 مليوناً و391 ألف دولار”.وأوضح أن “مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 98 مليوناً و709 آلاف و795 برميلاً، فيما بلغت كميات الصادرات من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي 7 ملايين و583 ألفاً و733 برميلاً، والكميات المصدرة إلى الأردن 299 ألفاً و824 برميلاً”.

