وزارة النفط: أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آب الماضي

وزارة النفط: أكثر من (8) مليارات دولار إيرادات بيع النفط لشهر آب الماضي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، (26 أيلول 2023)، عن مجموع الايرادات المتحققة من تصدير النفط لشهر اب الماضي، مبينةً أنها بلغت ( 8) مليار و(997) مليون دولار. وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (106) مليوناً و(122) الف و(679) برميلاً”، مبينةً أن “الايرادات من تصدير النفط بلغت (8) مليارات و(997 ) مليونا و (851) الف دولار (ثمانية مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعون مليوناً وثمنمائة وواحد وخمسون الف دولار)”. وأضافت أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أب  الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (105) مليوناً و(236) الف و(963) برميلاً، فيما كانت الكميات المصدرة من القيارة (420) الف و(991) برميلا ، فيما كانت الصادرات الى الاردن (464) الف و (725) برميل”، مشيرةً الى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ  (84.787) دولاراً”. وتابعت الوزارة إن “الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (38) شركة عالمية من  جنسيات عدة ، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الاحادية ومستودع كركوك الحديث بالشاحنات الحوضية ومن حقل القيارة”.

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