وزارة النفط: استثمار 86% من الغاز المصاحب في الحقول الجنوبية

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط استثمار 86 بالمئة من الغاز المصاحب في حقول الزبير والرميلة وغرب القرنة/1، ضمن جولات التراخيص الأولى.وذكرت الوزارة في بيان لها ، أن وزير النفط حيان عبد الغني السواد ترأس اجتماعاً لمتابعة مشاريع شركة غاز البصرة، ونسب الإنجاز، وخطط تقليل الحرق.وأشارت إلى أن معدلات التقاط الغاز الخام بلغت 1180 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فيما وصل إنتاج الغاز الجاف إلى 1000 مليون قدم مكعب يومياً، وهو أعلى مستوى تحققه الشركة.كما سجل إنتاج الغاز السائل 7100 طن يومياً، والمكثفات 20000 برميل يومياً، مؤكدة استمرار خططها لزيادة استثمار الغاز وتقليل الحرق، بما يدعم قطاع الكهرباء والاقتصاد الوطني.

