وزارة النفط تعلن عن توقيع عقد مع شركة أمريكية لتطوير الإنتاج في حقل عكاز الغازي في الانبار

وزارة النفط تعلن عن توقيع عقد مع شركة أمريكية لتطوير الإنتاج في حقل عكاز الغازي في الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، الاربعاء، توقيع عقد مع شركة شلمبرجر لتطوير الإنتاج في حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار.وقال وزير النفط حيان عبد الغني السواد على هامش توقيع الاتفاقية بحسب بيان ، إن “وزارة النفط وشركة نفط الوسط حقّقتا إنجازاً كبيراً طال انتظاره وهو استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار“.‏وأوضح  الوزير أن شركة نفط الوسط تم تكليفها بإتمام هذا المشروع حيث تعاقدت مع شركة “شلمبرجر” الأمريكية لحفر الآبار في الحقل للارتقاء بمعدلات الإنتاج إلى 100 مقمق باليوم ، ‏،مشيرا إلى إلغاء العقد مع الشركة الاوكرانية .وأشار إلى، أنه”سيتم لاحقا توقيع عقد لإنشاء المنشآت السطحية لاستثمار الغاز من الحقل ، كذلك هناك عقد آخر مكمل للعمل مع شركة المشاريع النفطية، لإنشاء شبكة الأنابيب التي تنقل الغاز من الآبار إلى وحدات المعالجة المركزية في الحقل”، مبينا أن”الغاز المنتج من الحقل سيتم توجيهه إلى محطة الأنبار المركبة التي هي قيد الإنشاء حاليا من قبل وزارة الكهرباء“.‏وشدد، على”ضرورة التزام الشركة المتعاقد معها بالتوقيتات التعاقدية بضوء الحاجة الملحة للغاز ،موضحا أن هذا المشروع سوف يضيف كمية غاز تقدر بـ 60 مقمق باليوم لترتفع كمية الغاز المستثمرة في الحقل إلى 100 مقمق باليوم ، من أصل 400 مقمق ، وهي الطاقة المستهدفه من الحقل“.من جانبه قال رئيس شركة شلمبرجر للمشاريع المتكاملة جوكهان ياريم: “يسرنا توقيع عقد لتطوير حقل غازي في العراق، وسنعمل على تنفيذ العقد بتوقيتاته المحددة ، ونأمل أن يكون هناك تعاون آخر في المستقبل“.‏وقال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، إن”توقيع العقد اليوم يعد إنجازا على مستوى الإنتاج في قطاع الغاز، لاسيما إن التوقيع تم مع شركة أمريكية عريقة تعامل معها العراق منذ عقود من الزمن”، مشيرا إلى أن”توقيع العقد يمثل تطوير المرحلة الأولى لحقل عكاز الغازي للوصول إلى إنتاج 100 مقمق باليوم ، ويأتي هذا ضمن رؤية الوزارة لتطوير الحقل بالجهد الوطني من خلال شركة نفط الوسط وشركة المشاريع النفطية بالتعاون مع شركة شلمبرجر الأمريكية“.وأكد، “التزام الوزارة على غلق ملف الغاز المحروق ، فضلا عن إضافة طاقات انتاجية من الغاز عبر تطوير الحقول الغازية مثل حقلي عكاز والمنصورية”، موضحا أن”توقيع العقد مع شركة شلمبرجر يؤكد توفر بيئة استثمارية آمنة في محافظة الأنبار“.‏وأكد مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين، “دعم قيادة القطاع النفطي لتنفيذ مشروع تطوير حقل عكاز، مشير إلى أن”العقد له أبعاد اقتصادية وفنية استراتيجية من حيث حجم الغاز المنتج ونوعية الاستثمار والموديل الاقتصادي الجديد ،فضلا عن إعطاء فرصة للشركات النفطية ودور في تشغيل الحقول من خلال التعاقد المباشر مع شركات الخدمات“.

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