وزارة النفط توقع على عقد تطوير حقول كركوك مع شركة BP البريطانية

وزارة النفط توقع على عقد تطوير حقول كركوك مع شركة BP البريطانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، متمثلة بشركتي نفط الشمال وغاز الشمال، عقد تطوير حقول كركوك الأربعة مع شركة BP البريطانية .وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان ، إن “الوزارة حريصة على تعظيم موارد الدولة من النفط والغاز، التي ستنعكس إيجابا على تعظيم الموارد المالية للموازنة الاتحادية”.وأضاف أن “توقيع العقد لتطوير حقول شركة نفط الشمال يعد إنجازا كبيراً، يحسب للوزارة وللشركة، لاسيما بعد مدة من التوقف”، مشيراً إلى أن “عمليات التطوير والتأهيل ستضيف كميات للإنتاج الوطني، فضلاً عن استثمار الغاز وزيادة كميات الانتاج منه لدعم انتاج الطاقة الكهربائية”.ويشمل العقد إعادة تأهيل وتطوير حقول كركوك الأربعة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسعة منشآت الغاز في شركة غاز الشمال، وفقاً للتصريحات الحكومية.

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