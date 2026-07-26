وزارة النفط في حالة استنفار.. العبادي يوجّه بتعظيم الصادرات وإيجاد بدائل لتصدير الخام

ترأس وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، اجتماع خلية الأزمة في الوزارة، مؤكداً ضرورة مضاعفة الجهود لرفع معدلات تصدير النفط وتعزيز إيرادات الدولة، في ظل التحديات التي تواجه حركة التصدير.

وشدد العبادي على أهمية تفعيل الجهد الوطني وتسريع إنجاز المشاريع النفطية، والعمل على توفير حلول بديلة لضمان استمرار تصدير الخام، ولا سيما مع استمرار توقف التصدير عبر الموانئ الجنوبية بسبب تداعيات أزمة مضيق هرمز.

وبحث الاجتماع عدداً من الملفات الطارئة، أبرزها تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار التجهيز وتلبية الاحتياجات الداخلية.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الحالية تتطلب تحركاً سريعاً وخططاً بديلة للحفاظ على استدامة القطاع النفطي، باعتباره الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد وتمويل الموازنة العامة.