وزارة النفط:4.281 مليون برميل يومياً انتاجنا النفطي في الشهر المقبل وفق أوبك

وزارة النفط:4.281 مليون برميل يومياً انتاجنا النفطي في الشهر المقبل وفق أوبك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة النفط العراقية، السبت، نقلا عن منظمة أوبك، ان حصة الإنتاج النفطي الخاصة بالعراق لشهر كانون الثاني المقبل حددت بـ 4.281 مليون برميل يوميا، بزيادة مقدارها 44 الف برميل يوميا عن شهر كانون الأول، وبزيادة بمقدار 88 الف برميل يوميا عن شهر تشرين الثاني الماضي.وقالت المصادر ان حصة العراق، ستتجاوز أربعة ملايين و200 الف برميل يوميا خلال شهر كانون الثاني المقبل بعد اتفاق “اوبك+” على زيادة 400 الف برميل يوميا، للبلدان المنتجة المنضوية تحتها.

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