وزارة النفط:97% نسبة انجاز مشروع “البنزين المحسن”

وزارة النفط:97% نسبة انجاز مشروع “البنزين المحسن”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مدير عام شركة مصافي الجنوب في محافظة البصرة حسام حسين ولي، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، نسبة الإنجاز بمشروع الـ FCC وصلت لـ97%، فيما بين ان المشروع الان على وشك التشغيل.وقال ولي في حديث صحفي، إن “الاعمال الميكانيكية للمشروع ستنتهي بنهاية الشهر الحالي اضافة للعمل على اكساء الشوارع داخل الـ FCC بغية سحب الكرينات الكبيرة والمضي للاستعداد للتشغيل في شهر حزيران المقبل”.واضاف أن “هذا المشروع المهم يدخل مرحلة جديدة وتاريخية في العراق الحديث كونه سيساهم بتقليص كبير من استيراد البانزين المحسن وتوفير مشتقات اخرى”.وبين ان “المشروع زاره وزير النفط حيان عبد الغني السواد مع رئيس مجلس الوزراء، ويحظى بدعم حكومي لغرض انجازه”، مؤكدا ان “هذا مانعمل عليه نهارا وليلا ليدخل حيز التنفيذ منتصف العام الجاري”.وكان نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد ورافقته “بغداد اليوم” قد زار المشروع الجمعة الماضية واطلع على مراحل انجاز المشروع وشدد على اكمال عمليات الإنجاز.

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