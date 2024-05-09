وزارة النقل:الربط السككي مع إيران لنقل بضائعها وزوارها إلى العراق وسوريا واجب “شرعي شيعي”

وزارة النقل:الربط السككي مع إيران لنقل بضائعها وزوارها إلى العراق وسوريا واجب “شرعي شيعي”
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 بغداد/ شبكة أخبارالعراق- شرعت وزارة النقل بالمرحلة الثانية من المباحثات مع الجانب الإيراني لتنفيذ مشروع الربط السككي، بصرة- شلامجة لنقل البضائع الإيرانية إلى العراق وصولا إلى سوريا وكذلك المسافرين والزائرين  ومقاتلي المقاومة .وقال مدير المكتب الإعلامي بالوزارة ميثم الصافي في حديث صحفي: إنَّ “الوكيل الإداري حازم الحفاظي بمعيَّة اللجنة الفنيَّة المخصصة لتنفيذ خطوات مشروع الربط السككي المذكور، متواجد حالياً في طهران لغرض إطلاق المرحلة الثانية من المباحثات الخاصة بتفاصيل المشروع، لكونه يحظى باهتمام حكومتي البلدين، لما يمثله من وسيلة نقل مهمة وآمنة لزيادة حجم الصادرات الإيرانية للعراق وسوريا  ودخول ملايين الزوار الإيرانيين ، لا سيما في أيام الزيارات الدينية المليونية، خاصة أنه سيسهم بشكل كبير في تعزيز القطاع السياحي بين الدولتين، إذ سيختصر مدة السفر وسيكون بأقل كلفة مقارنة بوسائل النقل الأخرى”.وأضاف الصافي أنَّ “اللجان الفنية المشتركة بين البلدين قامت خلال الأشهر الماضية بتحديث تصاميم المشروع بما لا يتعارض مع البنى التحتية في كل منهما، فضلاً عن اتفاق الطرفين على المباشرة بالمشروع خلال أقرب مدة”، مؤكداً أنَّ” المشروع حالياً بطور المصادقة على إحالته على الشركة الفائزة من بين الشركات العالمية التي تقدمت لإنجازه”. ونبّه الصافي على أنَّ “الوزارة رفعت دعاوى قضائية بحسب قانون الاستملاك وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونتيجة لذلك قامت بدفع الوجبة الأولى من التعويضات لنحو (85) أسرة متجاوزة، بعد أن قدمت الأسر المذكورة تعهدات طوعية بإخلاء التجاوزات خلال 10 أيام”، مؤكداً “تسلم بقية طلبات المتجاوزين تباعاً. وبيّن المتحدث الإعلامي في ختام حديثه أنَّ توجيهات دولة رئيس الوزراء تؤكد تعويض محافظة البصرة كلَّ متجاوز غير مستفيد من قطع الأراضي بالقطع التي ستوزع من قبل المحافظة، أما في ما يخص التعارضات الحكومية، فقد تعهّدت حكومة البصرة المحلية بإزالة التجاوزات الموجودة على خط المسار وحلّ جميع المشكلات الفنية، بينما تعهّدت إيران من جانبها بإنشاء الجسر وإزالة الألغام”. يذكر ان وزير النقل هو القيادي في منظمة بدر الإيرانية المدعو رزاق محيبس.

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