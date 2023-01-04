وزارة النقل:فتح أربعة معابر بمنطقتي اليرموك والقادسية لفكِّ الاختناقات المرورية

وزارة النقل:فتح أربعة معابر بمنطقتي اليرموك والقادسية لفكِّ الاختناقات المرورية
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 بغداد/ شبكةأخبار العراق- أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، عن حراك حكومي لفتح أربعة معابر بمنطقتي اليرموك والقادسية لفكِّ الاختناقات المرورية، وفيما أعلنت تجهيز القطارات بكاميرات مراقبة لتسجيل الحوادث وعرضها أمام القضاء، كشفت عن رفع كتاب للجهات الأمنية والمحافظين لمنع التجاوز على خطوط سكك الحديد.وقال وكيل وزارة النقل للشؤون الفنية، طالب بايش، إن “لجنة الأمر الديواني أرسلت فريقاً للكشف على منطقتي اليرموك والقادسية بتوجيه من الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، من أجل إزالة الكتل الكونكريتية، بسبب الاختناقات المرورية، لتحل محلها عوارض ونقاط مرابطة”.وأشار بايش، إلى أنه “تقرر فتح أربعة معابر في المناطق المذكورة أعلاه، وتم إعداد محضر كشف نُفِّذَ بمشاركة أمانة بغداد ومديريتي السكك والمرور، ورفع للأمين العام لمجلس الوزراء، ونحن بانتظار الإجابة”، مؤكداً أن “القرار سيشمل بقية القطوعات المؤثرة بشكل تتابعي، وبحسب توجيهات مديرية المرور العامة”.وفي ما يخص حوادث القطارات بسبب عبور المركبات من خطوط سكك الحديد، لفت بايش، إلى أن “عدد المعابر غير النظامية من البصرة إلى بغداد بلغ 456 معبراً، حيث أن المنازل والأراضي الزراعية القريبة من خطوط سكك الحديد يعملون على قطع تلك الخطوط بمعابر غير نظامية؛ ما سبب الكثير من الحوادث”.وأضاف، أن “الوزارة رفعت كتاباً إلى قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، وتم إعمامه على المحافظين، ورفع التنسيق مع تلك الجهات المسؤولة، لمنع التجاوز على خطوط سكك الحديد”.وأكد، أنه “تم تجهيز القطارات بكاميرات مراقبة لتسجيل الحوادث التي تحصل بسبب المعابر غير النظامية، حتى يتم عرضها أمام القضاء”.

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