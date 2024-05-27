وزارة الهجرة:خطة لغلق مخيمات النزوح بشكل كامل في نهاية شهر تموز المقبل

وزارة الهجرة:خطة لغلق مخيمات النزوح بشكل كامل في نهاية شهر تموز المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين، أن اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين اتخذت قرارات مهمة لتسريع وتيرة إعادة النازحين وصرف المنح المالية لهم.وذكر بيان للوزارة، أن “وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، ترأست اجتماع اللجنة العليا لإغاثة ودعم النازحين (الجلسة رقم 175) ،  بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، في مقر الوزارة وسط بغداد”.وأضاف البيان أن “اللجنة ناقشت خلال الاجتماع جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وآليات تنفيذ خطة الوزارة لغلق مخيمات النزوح بشكل كامل في 30 من شهر تموز المقبل، فضلاً عن اتخاذ قرارات مهمة لتسريع عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، والاستمرار بصرف منحة العودة البالغة أربعة ملايين دينار للعائدين من داخل مخيمات النازحين في إقليم كردستان”.

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