وزارة الهجرة تستقبل الوجبة الأولى من نازحي الجنوب اللبناني

وزارة الهجرة تستقبل الوجبة الأولى من نازحي الجنوب اللبناني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء، استقبال 144 مواطناً لبنانياً عن طريق منفذ القائم الحدودي.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه”استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت كوادر الوزارة في منفذ القائم بالتعاون مع وزارة الداخلية الوجبة الأولى من العوائل القادمة من الجنوب اللبناني التي تركت منازلها بسبب العدوان الصهيوني الغاشم، وذلك عن طريق منفذ القائم الحدودي، بواقع 144 مواطناً لبنانياً”.وأضافت، أن”من بين الذين تم استقبالهم جرحى، حيث قامت الكوادر بتقديم التسهيلات الضرورية كافة لهم “.

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