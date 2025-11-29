وزارة مالية الإقليم تعلن عن استلامها رواتب شهر أيلول من الحكومة الاتحادية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، تسلم تمويل رواتب شهر أيلول الماضي، من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وبحسب بيات للوزارة، جرى إيداع مبلغ 941,874,000,000 (تسعمئة وواحد وأربعون ملياراً وثمانمئة وأربعة وسبعون مليون دينار) كتمويل لرواتب شهر أيلول لموظفي وأصحاب الرواتب في إقليم كوردستان، في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.