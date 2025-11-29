آخر تحديث:
إدارة ترامب توقف جميع قرارات اللجوء لأمريكا
كاتس:إسرائيل ستلجأ إلى القوة في لبنان إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله
روسيا:ويتكوف سيتوجه إلى موسكو الأسبوع المقبل
إسرائيل مستمرة بغرق الهدنة في غزة وقتل العشرات من أهلها
الولايات المتحدة وأوكرانيا يتفقان على خطة السلام وإيقاف الحرب مع روسيا بما يضمن سيادة أوكرانيا
التخطيط:الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف القرى والمناطق الأكثر فقراً
السوداني يفتتح معمل الأدوية السرطانية
وزارة مالية الإقليم تعلن عن استلامها رواتب شهر أيلول من الحكومة الاتحادية
خبير اقتصادي:كلفة الفرد العراقي من الولادة حتى التقاعد=أكثر من (532) مليون ديناراً
وزارة التخطيط:نسبة التضخم للشهر الماضي كانت (0.3%)
فوز منتخب العراق للناشئين على نظيره البوتاني
العراق يتأهل للمربع الذهبي في بطولة العالم للكيك بوكسنغ
الفيفا:المنتخب العراقي ضمن الوعاء الرابع للقرعة النهائية الخاصة بكأس العالم 2026
وزارة الشباب والرياضة تبحث مع مؤسسة ريال مدريد تطوير المواهب العراقية
فريق أربيل هيمن على صدارة دوري نجوم العراق لكرة القدم
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
خبراء اقتصاد:العراق يعاني من فقر متعدد الابعاد والبلد نحو الانهيار الاقتصادي
الانتخابات انتجت برلمان مشتت وتعزيز الدور الإيراني
نمير العقابي.. “سبايدرمان المنطقة الخضراء” بين ثروة المليارات وشبهات الفساد والاحتيال
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
العيداني يطمح أن يكون هو رئيس الحكومة المقبلة حتى ولا دينار يبقى في الخزينة
وزارة المالية بشأن فضيحة اختفاء(2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية..وزير العمل يصرف مبالغ خارج الضوابط
الميليشياوي وزير العمل يسرق (2.5) تريليون ديناراً من صندوق الرعاية الاجتماعية
خبير اقتصادي:”اختفاء” (47) مليار دولار بين التحويلات المالية والبيانات الجمركية عام 2024
النزاهة: إطلاق سراح (9.275) سارقا للمال العام لشمولهم بقانون العفو العام!
