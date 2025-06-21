وزارة التخطيط: ارتفاع نسبة التضخم في العراق

وزارة التخطيط: ارتفاع نسبة التضخم في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، تسجيلها ارتفاعاً طفيفاً جدًا في معدل التضخم خلال شهر أيار 2025، بلغ (0.1%) مقارنة بشهر نيسان الذي سبقه.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم، أن هذا الارتفاع تم رصده من قبل هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية التابعة للوزارة.وأضاف الهنداوي أن معدل التضخم السنوي، بالمقارنة مع شهر أيار من عام 2024، شهد هو الآخر ارتفاعًا بنسبة بلغت (1.5%).

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