وزيرة الإتصالات تنفي فرض ضريبة على بطاقات شحن الهاتف النقال

وزيرة الإتصالات تنفي فرض ضريبة على بطاقات شحن الهاتف النقال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الإطارية وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم ، أن الموازنة لم تتضمن فرض ضريبة على كارتات الهاتف النقال والإنترنت.وقال بيان للوزارة ، إن “وزيرة الاتصالات هيام الياسري أكدت أن الموازنة المرسلة من الحكومة لمجلس النواب لم تتضمن نصا يقضي بإعادة فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال والإنترنت، والحكومة ملتزمة بقرارها المتخذ سابقا بهذا الصدد”.

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