وزيرة المالية:رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل

وزيرة المالية:رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، ان رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل، فيما اشارت الى ان إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كردستان خلال الشهر الجاري مرهون بتقديم قوائم الأسماء.وقالت سامي في تصريح صحفي خلال استضافتها من قبل اللجنه المالية النيابية ،  ان “إطلاق رواتب الموظفين في إقليم كردستان للشهر الجاري مرهون بتقديم قوائم الأسماء واشترطنا التوطين لصرفها خلال الأشهر المقبلة”.واردفت، وزيرة المالية، أنه “سيتم إرسال جداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى البرلمان”، مضيفا ان “الوزارة  بدأت بإطلاق تمويل الموازنة التشغيلية للعام الحالي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *