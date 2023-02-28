وزيرة المالية توجه المصارف الحكومية بالعمل الإلكتروني بدلا من الورقي

وزيرة المالية توجه المصارف الحكومية بالعمل الإلكتروني بدلا من الورقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزيرة المالية، طيف سامي، اليوم الاثنين، ضرورة انتقال التعامل المصرفي من الورقي إلى الالكتروني لاختزال الوقت وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.وذكر مصرف الرافدين، في بيان ، أن “وزيرة المالية أكدت خلال زيارتها المصرف، ضرورة تنفيذ البرنامج الحكومي وتحديدا في تطبيق النظام المصرفي والاهداف التي تتحقق من خلاله في الانتقال من التعاملات الورقية الى الالكترونية، واختزال الوقت وتبسيط الإجراءات وتذليل المعوقات بعيدا عن الروتين، بالإضافة الى تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن”.وأضاف البيان، أن “هدف الزيارة يأتي للوقوف على العقبات وتشخيص مكامن الضعف في أداء القطاع المصرفي والعمل على تجاوزها عبر تعزيز قدرات النظام المصرفي الشامل وتوفير متطلباته لضمان تقديم أفضل الخدمات لزبائن المصرف”.

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