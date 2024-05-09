وزيرة الهجرة:نعمل على غلق مخيمات النازحين والعودة إلى مناطقهم الأصلية

وزيرة الهجرة:نعمل على غلق مخيمات النازحين والعودة إلى مناطقهم الأصلية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، أن خطتها تتركز على العودة الطوعية للنازحين ورفض إقامتهم الجبرية في المخيمات. وذكر اعلام الوزارة في بيان ، أن “وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت وكيلة وزير الخارجية الأميركي للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة”. فيما “شهد اللقاء أيضا، مناقشة آلية غلق المخيمات وتأمين عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية وبما يحفظ كرامتهم وسبل دعم العائدين وفق الخطة الوزارية المعمول بها، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء”. وأكدت، جابرو ان “خطة الوزارة تتركز على العودة الطوعية للنازحين ورفض إقامتهم الجبرية في المخيمات”. كما شهد اللقاء “مناقشة توفير كافة متطلبات العيش الكريم للأسر العائدة وشمولها بالمشاريع المدرة للدخل، بالإضافة إلى مناقشة ملف نازحي مخيم الهول السوري”.من جانبها، أشادت وكيلة وزير الخارجية الأميركي بالجهود الحكومية لإنهاء ملف النزوح وضمان العودة الآمنة للأسر وتوفير كافة متطلبات العيش الكريم لجميع العائدين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *