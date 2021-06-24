وزيرة الهجرة تبحث مع وفد الخارجية ‏الامريكية الخطة الوطنية لإعادة النازحين

وزيرة الهجرة تبحث مع وفد الخارجية ‏الامريكية الخطة الوطنية لإعادة النازحين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيڨان فائق جابرو، الخميس، مع مسؤولين في وزارة الخارجية ‏الامريكية، الخطة الوطنية للعراق الخاصة بإعادة النازحين.‏وذكرت وزارة الهجرة، في بيان ، أن “جابرو، التقت ‏خلال زيارتها الرسمية إلى واشنطن على رأس وفد حكومي، بمسؤولين في الإدارة ‏الاميركية بينهم الوكيل المساعد لوزير الخارجية الأميركية، ريتشارد ألبرت و مسؤولة ‏ملف العراق في وزارة الخارجية الأميركية، سوليفياكورن، وجرى خلال اللقاء بحث ‏العلاقات العراقية – الأميركية وموضوع دعم ومساعدة المنظمات الدولية والوكالات ‏التابعة للأمم المتحدة الممولة من المنح والمساعدات الأميركية للعراق خاصة النازحين ‏والعائدين من النزوح”.‏وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد ايضا مناقشة الخطة الوطنية العراقية الخاصة بإعادة ‏النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية طوعيا والإمكانيات المتوفرة في هذا الملف، ‏بالإضافة إلى الاحتياجات والمتطلبات الواجب توفرها للحكومة العراقية في مواجهة ‏التحديات التي تعرقل عودة النازحين إلى ديارهم، خاصة توفير فرص عمل للعاطلين ‏من خلال تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل، أو إعمار الدور والقرى ‏المهدمة للنازحين تمهيدا لإعادتهم إليها”.

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