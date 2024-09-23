وزير الإعمار:المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات أكثر بـ4 مرات من مشاريع فك الاختناقات في بغداد

وزير الإعمار:المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات أكثر بـ4 مرات من مشاريع فك الاختناقات في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة، بنكين ريكاني، اليوم الإثنين، أن المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات أكثر بـ4 مرات من مشاريع فك الاختناقات بغداد.وقال وزير الإعمار في بيان : إن “عدد مشاريع فك الاختناقات لمدينة بغداد 18 تتضمن 6 أنفاق و41 مجسراً و5 جسور عابرة لنهر دجلة بإجمالي تعاقد (1،866،871،815،600 ) تريليون، والمصروف الفعلي على هذه المشاريع ( 786،023،188،967 ) مليار”.وأضاف أن “تعاقدات مشاريع الوزارة للاعوام ( 2023- 2024) في المحافظات بلغت ( 2،844،858،911،000) تريليون دينار، وبلغ المصروف الفعلي ( 721،200،000،000 ) مليار”.وأكد أن “هناك مشاريع للبنى التحتية للوزارة في جميع المحافظات قيد الإجراء في وزارتنا ووزارتي المالية والتخطيط بقيمة تزيد عن 3.5 ترليون دينار جزء كبير منها سيحال هذا العام”.وتابع أن “بذلك تكون المبالغ المخصصة لمشاريع المحافظات أكثر بحوالي 4 مرات من مبالغ مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد والتي كانت حاجة ملحة فعلاً وتشرفت وزارتنا بتنفيذها”.

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