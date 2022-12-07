وزير البيئة:سنعمل على تقليل التلوث في العراق

وزير البيئة:سنعمل على تقليل التلوث في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير البيئة نزار ئاميدي، الاربعاء، العمل على تقليل التلوث الناتج عن الانشطة النفطية والصناعية خلال فترة قياسية.وقال ئاميدي في بيان : “سنعمل بقوة على تقليل التلوث  الناتج عن الانشطة النفطية والصناعية لاسيما في البصرة خلال فترة قياسية”.

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