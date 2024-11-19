وزير التجارة التركي:علاقتنا مع العراق شملت الاقتصاد بشكل كامل وواسع

وزير التجارة التركي:علاقتنا مع العراق شملت الاقتصاد بشكل كامل وواسع
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، الثلاثاء، أن علاقة بلاده مع العراق شملت الاقتصاد بشكل كامل وواسع، مشيرا الى أن هذه العلاقة تاريخية وجذورها تمتد الى سنوات طويلة.وقال بولات في كلمة له خلال الملتقى العراقي – التركي،  “يشرفنا اليوم أن نتواجد هنا في بلدنا الثاني العراق في العاصمة بغداد بحضور ما يقارب 150 شخصا من منسوبي الإعلام وممثلي الهيئات الرسمية التركية”، مقدما الشكر الى “وزير التجارة العراقي على دعوته وحفاوة الاستقبال”.وأضاف أن “العلاقة بين تركيا والعراق، علاقة تاريخية وجذورها تمتد الى سنوات طويلة”، لافتا الى “أننا تربطنا مع العراق روابط صداقة واخوة ودينية وعرقية”.وتابع “في ال50 سنة الماضية تضمنت هذه العلاقة جوانب الاقتصاد والتجارة والطاقة والاستثمار والسياحة والمقاولات والتي أخذت دورا مهما في العلاقة بين البلدين”، موضحا أن “العلاقة الاقتصادية لتركيا مع العراق لم تقتصر على جانب واحد فقط وإنما شملت الاقتصاد بشكل كامل وواسع”.وتابع أن “العلاقة الاقتصادية التركية العراقية مهمة جدا بالنسبة لتركيا إذ تدخل علاقتنا التجارية مع العراق الدول الثلاث الأوائل”، لافتا الى أن “العراق يعد علاقته التجارية مع تركيا بذات الأهمية”.

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