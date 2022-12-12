وزير التجارة يؤكد على زيادة حجم الصادرات الإيرانية للعراق

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وزير الزراعة:زيادة التخصيصات المالية للوزارة ستحقق نجاح المواسم الزراعية المقبلة
وزير العدل يعلن عن إطلاق مشروع الأتمتة للحفاظ على أملاك المواطنين من التزوير
الإطار :دعم حكومتنا الإطارية من دعم مشروع المقاومة الإسلامية
النقل النيابية تطالب بتحويل ميناء الفاو إلى الاستثمار
السلطة القضائية والسفارة السودية يبحثان قضايا المتهمين بالإرهاب من حملة الجنسية الأوروبية
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25 مليون دولار مكافأة منتخب المغرب لبلوغه الدور قبل النهائي لكأس العالم
مدرب المنتخب البرازيلي يغادر الفريق
مدرب المنتخب الوطني يعلن عن استدعاء 35 لاعبا استعدادا لبطولة كأس الخليج العربي
أسماء هدافي كأس العالم لكرة القدم في قطر
مساء اليوم..المنتخب المغربي والإسباني على استاد المدينة التعليمية بالدوحة
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الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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- متابعات خاصة
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
عودة نواب رئيس الجمهورية هدر مالي بغطاء دستوري
تقرير أمريكي:الكاظمي فاشل وفاسد والسوداني أسوأ منه
الفساد والخيانة وراء الفشل الحكومي والبرلماني
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- منوعات
- صورة وتعليق
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
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- اذاعة INN