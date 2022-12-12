وزير التجارة يؤكد على زيادة حجم الصادرات الإيرانية للعراق

وزير التجارة يؤكد على زيادة حجم الصادرات الإيرانية للعراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري مع السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق سبل تعزيز العلاقات والتعاون في المجال التجاري المشترك بين البلدين.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” استقبل الوزير اليوم في مكتبه السفير الإيراني، وناقشا عدة ملفات على رأسها رفع مستوى الصادرات الإيرانية.ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة تأكديها أن الوزير والسفير ناقشا “تفعيل اللجان المشتركة وتبادل وجهات النظر حول التعاون المشترك مع شركات الوزارة فضلا عن المشاركة في دورات معرض بغداد الدولي وإقامة معارض تخصصية داخل العراق”.ومن جانبه قال وزير التجارة العراقي إن وزارته لديها “حرص على السير في سياسة تجارية جديدة والانفتاح على الأسواق العالمية عن طريق تبادل الخبرات والدخول في اتفاقات تخدم المصالح المشتركة”.وأشار الوزير إلى “ضرورة الارتقاء بمستوى التبادلات التجارية لتحقيق التوازن بين الإيرادات والصادرات والعمل على تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق وايران”.

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