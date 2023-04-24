وزير التجارة يعرض خدمات وزارته أمام شركة الأويس الإطارية

وزير التجارة يعرض خدمات وزارته أمام شركة الأويس الإطارية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، امس الاحد، مع وزير التجارة، أثير داود الغريري، عدة ملفات بينها توسيع عقود شركة الاويس الاطارية.وقال بيان للمكتب الاعلامي لتحالف الفتح، ان “الطرفان تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتناولا العديد من القضايا والملفات المهمة التي تخص عقود شركة الاويس الاطارية “. واضاف البيان، ان “اللقاء تطرق الى المنهاج الحكومي والجهود المبذولة لزيادة آفاق التعاون بين شركة الاويس الولائية ووزارة التجارة التي اعلنت خضوعها للشركة.

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